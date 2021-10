Atores e influencers. Californianos compram cada vez mais casas em Portugal

Portugal tornou-se nos últimos tempos um destino para os californianos, "o novo local chique para fazer crescer uma startup, formar uma equipa internacional, comprar um apartamento e viver de verdade", onde "o custo de vida é menos da metade do da Califórnia, um jantar para dois custa cerca de 25 dólares, um bom vinho de supermercado é mais barato do que a água engarrafada do estado norte-americano" e o onde os efeitos da pandemia praticamente já não existem.

A notícia e os elogios fazem parte de um extenso artigo publicado na revista Los Angels Magazine, que lembra que depois dos brasileiros, franceses, ucranianos, britânicos, africanos e italianos, são cada vez mais os californianos a mudarem-se para Portugal. O artigo recorda que a atriz Scarlett Johansson comprou um apartamento no Príncipe Real, que Michael Fassbender tem uma casa com vista para o Tejo e lembra que John Malkovich até publicou um vídeo a elogiar Lisboa. Além dos atores de Hollywood que estão a comprar casa em Portugal, a revista diz que vários influencers de Silicon Valley estão também a investir no nosso país. Para viver e trabalhar.

"As celebridades recém-chegadas a Portugal são símbolos de uma diáspora em formação. A emigração dos EUA para Lisboa e Porto aumentou 33% no ano anterior à pandemia. Outrora considerado o destino de férias económico da Europa, Portugal é agora o principal ponto turístico da Europa há vários anos consecutivos", pode ainda ler-se no artigo.

A revista apresenta vários testemunhos de californianos que se mudaram para Portugal, caso de Nathan Hadlock, 39 anos, que morava em Newport Beach e que elegeu o nosso país para viver com a mulher. "Queremos ter uma vida mais calma e ter mais tempo para as nossas paixões. Esse foi o rastilho para escolher Portugal", disse. O casal chegou a Lisboa pouco antes do início da pandemia, em março de 2020.