Ator francês detido após apreensão de cocaína num veleiro ao largo dos Açores

O ator francês Jean-Claude Pautot foi detido em Espanha no final de dezembro na sequência de uma apreensão de um veleiro, ao largo dos Açores, que transportava 740 quilos de cocaína.

No total, cerca de dez pessoas foram detidas em Espanha e em França numa operação onde também foram apreendidos 390 quilos de cocaína, de acordo com o jornal francês Le Journal du dimanche.

Segundo a publicação, o veleiro, com ligações à Venezuela, terá saído de Martinica, nas Antilhas francesas, e foi apreendido a "150 milhas náuticas" do arquipélago açoriano.

Jean-Claude Pautot, de 66 anos, tem um passado com várias condenações, nomeadamente por assaltos a bancos. Esteve 15 anos em fuga e chegou a cumprir 25 anos de prisão.

Após ser libertado surpreendeu o mundo da arte ao estabelecer-se como um pintor reconhecido. Em maio do ano passado esteve também presente no Festival de Cinema de Cannes, juntamente com a equipa do filme de comédia "O Inocente", de Louis Garrel, onde interpretou o papel de ex-prisioneiro.