Atleta de trail desaparecido em Marco de Canaveses

As buscas pelo atleta que desapareceu no "Trail Rota das Capelas", na serra da Aboboreira, em Soalhães, Marco de Canaveses retomaram esta segunda-feira, avança o JN.

Marílio Costa Leite, atleta de 49 anos da equipa "Nós Acreditamos Run Team" de Felgueiras desapareceu este domingo após ter sido visto pela última vez ao final da manhã, a três quilómetros da meta (quilómetro 17) com ar fatigado, segundo o Semanário Felgueiras.

As equipas da GNR realizaram buscas no local durante a noite e contaram com o apoio de meios de Viseu, Braga e Lisboa, bem como equipas cinotécnicas, voluntários e os Bombeiros Voluntários de Marco de Canaveses.

"Ele é um bom atleta. Foi a primeira vez que fizemos esta prova, mas tem muita experiência e o percurso estava bem marcado", diz Fábio Sílva da equipa "Nós Acreditamos Run Team".

Na prova de trail curto participavam nove atletas da equipa que entretanto ajudaram nas buscas: "Ontem já fizemos o trail várias vezes. No trilho não está. Está-se a fazer varrimentos a pé à volta e há a alternativa de ter voltado para trás. Há drones e várias equipas de voluntários a ajudar. Ele pode por algum motivo ter-se perdido. Como estava queixoso não deve ter percorrido muitos quilómetros", defende Fábio Silva.

O apelo para encontrar o atleta felgueirense surgiu num grupo na rede Facebook com cerca de três mil elementos.