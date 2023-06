"Até Marcelo esqueceu Pedrogão, é triste"

E ao fim de seis anos? A Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG) decidiu "não convidar ninguém e ver quem é que de, facto, é verdadeiramente amigo e se junta a nós por sentir que deve estar presente".

O resultado? António Costa, primeiro-ministro e secretário-geral do PS, lembrou a memória do 17 de junho no Twitter :"Não há ano que passe que nos faça esquecer a tragédia dos incêndios de 2017. Curvemo-nos perante a memória das vítimas e expressemos sempre respeito pela dor das famílias (...) a memória deve acima de tudo reanimar a determinação de prosseguir o trabalho de reforma estrutural da floresta e de recordar o dever de todos (...) Concluída esta semana a obra projetada por Eduardo Souto Moura, em data a escolher pela Câmara Municipal e de acordo com as famílias, aí devemos homenagear permanentemente os que perdemos".

Como não houve cerimónia oficial nem para a inauguração do Memorial [responsabilidade do governo], aberto desde quinta-feira, nem para o dia de ontem [a cerimónia habitual de todos os anos da AVIPG] nenhum representante do governo ou dos deputados esteve presente. Esta foi a "justificação oficial" que o DN ouviu de várias fontes. Nem PS, nem PCP, nem BE, nem PAN, nem Livre. Marcelo Rebelo de Sousa também esteve ausente por "não recebido qualquer convite".

O memorial de homenagem às vítimas dos incêndios de 2017, com o nome das 115 vítimas mortais, não teve cerimónia de inauguração e não tem indicação do que é - só tem uma lista de nomes.

Dina Duarte, da AVIPG, só tem uma frase para a ausência do Presidente: "Até Marcelo esqueceu Pedrógão, é triste". Para os restantes ausentes foi a constatação de "quem não está ou nunca esteve connosco".

Já o PSD enviou o secretário-geral do partido, Hugo Soares, acompanhado dos deputados eleitos pelo círculo de Leiria e pelo presidente da Câmara de Pedrógão Grande.

Hugo Soares constatou e ouviu os relatos de que a "desorganização da floresta continua, que a pouca limpeza continua, que há falta de controlo das faixas de proteção [das estradas] e um problema recorrente: a falta de rede nas comunicações móveis. E isto cria uma clima de desconforto e de medo mas populações".

O secretário-geral do PSD criticou o governo por ter nacionalizado o Fundo Revita, criado para apoiar a reconstrução e reabilitação das áreas afetadas pelos incêndios de 2017 em Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera.

"Soubemos agora que foi alvo de uma espécie de governamentalização, retirado de quem aqui pode decidir e sabe quais são as principais necessidades (...) é inacreditável que esse dinheiro não possa ser usado para aquilo que foi doado", afirmou.

Para além do PSD, só a IL [ e o Chega numa curta visita] se fez representar em Pedrógão Grande. Rui Rocha apelou "ao ministro das Finanças e ao primeiro-ministro para que não nacionalizem o fundo Revita e deixem o dinheiro (1,3 milhões de euros) disponível para ser investido nas necessidades destas populações" e desafiou Marcelo Rebelo de Sousa a "não desistir destes territórios".

Do dia de ontem resta ainda uma dúvida: "De que falava Costa quando no Twitter fala em data a escolher pela câmara municipal [para inaugurar o Memorial] se o presidente da câmara de nada sabe e a obra é do governo?", questiona Dina Duarte.