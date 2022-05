Até logo, sol! Chuva regressa no fim de semana

Depois de mais de duas semanas de sol e calor, a cheirar a verão, a chuva vai regressar este fim de semana a Portugal Continental.

Para sábado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê "aguaceiros nas regiões Norte e Centro, mais prováveis no interior", que durante a tarde poderão ser mesmo acompanhados de trovoada, e "períodos de céu muito nublado" em quase todo o país.

Na região sul, nomeadamente no Baixo Alentejo e Algarve, o céu deverá apresentar-se "pouco nublado", estando prevista uma decida da temperatura máxima.

Para esse dia estão previstas temperaturas entre os 18º C e os 32º C em Lisboa, entre os 13º C e os 24º C no Porto e entre os 19º C e 24º C em Faro.

No domingo, o céu vai apresentar-se "geralmente muito nublado" em todo o país, devendo registar-se "períodos de chuva fraca" de norte a sul. Paralelamente, está prevista uma descida da temperatura máxima em todo o território de Portugal Continental, exceto no Algarve.

Lisboa terá temperaturas entre os 17º C e os 23º C, Porto entre os 15º e os 20º C e Faro entre os 18º C e os 24º C.

De acordo com o IPMA, o tempo quente que se tem feito sentir no continente deve-se a um anticiclone localizado a oeste do arquipélago dos Açores, estendendo-se em crista para a Península Ibérica.