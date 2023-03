Asteroide de 50 metros de diâmetro tem pequeno risco de impacto com a Terra

Um asteroide de cerca de 50 metros de diâmetro, descoberto em 26 de fevereiro, tem uma trajetória que representa um pequeno risco de impacto contra a Terra em 14 de fevereiro de 2046, revela esta quinta-feira a agência espacial norte-americana.

"Temos estado a rastrear um novo asteroide chamado 2023 DW que tem uma probabilidade muito pequena de impactar a Terra em 2046. Frequentemente, quando se descobrem novos objetos pela primeira vez, são necessárias várias semanas de dados para reduzir as incertezas e prever adequadamente as suas órbitas no futuro", explica a NASA na sua conta da rede social Twitter dedicada ao seguimento de asteroides.

We've been tracking a new asteroid named 2023 DW that has a very small chance of impacting Earth in 2046. Often when new objects are first discovered, it takes several weeks of data to reduce the uncertainties and adequately predict their orbits years into the future. (1/2) pic.twitter.com/SaLC0AUSdP - NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) March 7, 2023

A máxima aproximação do asteroide à Terra está prevista para 14 de fevereiro de 2046, a 1,8 milhões de quilómetros do planeta, refere a mesma fonte, citada pela agência Efe.

Os analistas de órbita da NASA vão continuar a monitorizar o asteroide 2023 DW e atualizarão as previsões à medida que tenham mais dados.

O asteroide, descoberto desde o Observatório MAP San Pedro de Atacama, no Chile, tem um diâmetro estimado de 49 metros e encontra-se atualmente a 0,12 unidades astronómicas da Terra, circulando a uma velocidade relativa face ao Sol de 24,63 quilómetros por segundo (mais de 88 mil quilómetros por hora).

O seu período orbital é de 271 dias.

O Centro de Coordenação de Objetos Próximos da Terra, de Agência Espacial Europeia, previu na quarta-feira em 1 para 625 a probabilidade de impacto direto, mas estas probabilidades são recalculadas diariamente.