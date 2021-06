Associações de eventos organizam manif de protesto em Lisboa

O protesto irá decorrer pelas 16h00 em Lisboa e de acordo com comunicado a que o DN teve acesso, os organizadores pretendem que seja realizada de forma pacífica "mas impactante"

Segundo o mesmo comunicado, o objetivo é sensibilizar o Governo "para a situação dramática em que o setor da cultura e dos eventos se encontra, com a maioria dos profissionais e empresas ainda sem trabalhar há mais de um ano. Esta situação deve-se, em parte, à pandemia, mas também à ausência de políticas ou de uma estratégia nacional adequada. É urgente tomar medidas efetivas para assegurar a sobrevivência deste setor".

Pedro Magalhães, Presidente da APSTE, explica que "os eventos-piloto foram uma iniciativa das associações, empresas e trabalhadores dos setores da cultura e eventos, quando devia ter sido do Governo, e surge exatamente com o objetivo de salvar o verão para todos os que vivem destas indústrias. Às autoridades nacionais apenas cabia a responsabilidade de rastrear e, consequentemente, dar um parecer sobre a viabilidade dos mesmos. Agora, no início do Verão, temos conhecimento que o processo de tratamento dos dados está atrasado e nem sequer se conhece uma data para a apresentação destas conclusões. O que podemos dizer em relação a isto?"

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os manifestantes percorrerão a Avenida da Liberdade, em modo marcha, concluindo na Praça dos Restauradores, onde se farão ouvir.