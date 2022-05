Associação Sara Carreira abre candidaturas para 22 bolsas de estudo

A Associação Sara Carreira abriu 22 bolsas para apoiar crianças e jovens com escassos recursos financeiros para apoio na sua educação.

As novas bolsas de estudos são para os jovens entre os 12 e os 21 anos, residentes em Portugal Continental e Ilhas, que frequentem o sistema de ensino nacional. Cada uma das bolsas será adaptada às necessidades específicas de cada bolseiro selecionado.

A Associação Sara Carreira surgiu em maio de 2021 em memória de Sara Carreira com o objetivo de apoiar crianças carenciadas.

A primeira fase de candidaturas começou no dia 1 de maio e termina a 1 de junho de 2022. A inscrição pode ser feita no site da associação.

O processo de seleção passa por diferentes fases: primeiro receção das candidaturas, depois análise das candidaturas de acordo com os 3 critérios de seleção: talento e/ou desempenho académico, condição socioeconómica e a atitude de acordo com os valores da Associação (família, credibilidade e compromisso) . Depois os candidatos vão passar por uma fase de entrevista e uma análise das candidaturas pelo júri de seleção nomeado pela Direção da Associação Sara Carreira. A última fase, será um encontro com a família Carreira, onde os candidatos serão informados se a sua candidatura foi ou não aceite.

Os candidatos vão saber do resultado das suas candidaturas quando forem divulgadas as notas de acesso ao ensino superior. Os bolseiros que vão usufruir das "Bolsa de Estudo Sara Carreira" 2022/2023 serão conhecidos no programa "Sementes do Futuro".