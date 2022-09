"Promover a igualdade de género nas ações de resposta às alterações climáticas". Esta é a principal missão da Organização Não Governamental Business as Nature (BasN) que dos países lusófonos para o mundo junta jovens mulheres em prol do clima.

Desde 8 de maio de 2019 que este grupo de mulheres de todas as geografias e das mais diversas experiências e áreas - desde cientistas, empresárias, dirigentes, ativistas, educadoras, mães, políticas, jornalistas até influenciadoras - visa o empoderamento feminino num movimento que atua para o desenvolvimento sustentável do planeta terra, "assumindo os negócios (business) não como sempre (as usual), mas procurando o equilíbrio da natureza (as nature)".