Aplicação 29k FJN lança três novos cursos para jovens

A aplicação portuguesa 29kFJN da Fundação José Neves lança esta quinta-feira novas ferramentas de ajuda para os jovens dos 15 aos 20 anos para lidar com "as adversidades e o stress, e melhorarem o seu bem-estar e saúde mental."

A app já conta com mais de 25 mil utilizadores registados e está disponível para iOS e Android. Pode ser descarregada aqui.

Os três novos cursos são "Lidar com o stress", "Construir relações" e "Sê teu amigo". Estes têm o objetivo de ajudar os jovens a saber lidar com situações de stress, criar relações com os outros e com eles próprios. Cada curso tem embaixadores atribuídos entre os quais se encontram a cantora Nenny, o bailarino António Casalinho, solista da companhia de dança "Bayerisches Staatsballett" de Munique, Ritinha, finalista do The Voice Portugal, e Zicky Té, jogador de futsal.

" Existe um problema de saúde mental nas faixas etárias mais jovens que não pode ser ignorado. A app 29k FJN é uma ferramenta que os pode ajudar a lidar com os seus problemas e frustrações. Está comprovado que quando bem utilizada pode gerar um impacto duradouro e muito positivo", destaca Carlos Oliveira, Presidente Executivo da Fundação José Neves.

Segundo o comunicado enviado às redações, o programa 29k FJN está enquadrado no pilar da Fundação José Neves dedicado ao Desenvolvimento Pessoal, que pretende impactar um milhão de portugueses.

A aplicação oferece 13 cursos de desenvolvimento pessoal que oferecem 31 exercícios individuais, 20 meditações guiadas, 3 testes e 1 desafio. Accenture, Bial, Galp, Farfetch, REN e EDP são as empresas parceiras do programa e promovem junto dos seus colaboradores a participação nos cursos da app 29k FJN.