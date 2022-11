António Saraiva. De operário a Doutor Honoris Causa

"A mobilidade social é possível, mas cabe a cada um a vontade de ter uma vida melhor", lembrou o ex-trabalhador da Lisnave, com formação em serralheiro, atual presidente da CIP e que foi galardoado com o título Doutor Honoris Causa pela Universidade Lusófona.

Na cerimónia que decorreu esta quarta-feira, em Lisboa, António Saraiva pediu à sociedade para "não deixar aos demagogos as promessas de desenvolvimento. A defesa da qualidade da democracia depende não só dos políticos, mas da sociedade civil. " Para o distinguido, "a maturidade democrática está muito longe de uma sociedade forte, dinâmica, autónoma e participativa".

Preocupado também com a pobreza e desigualdades no país, fala de um "um empobrecimento relativo" nos últimos 20 anos e pede "um estado social forte", não com "medidas redistributivas", mas com "criação de riqueza." Uma das personalidades mais influentes da sociedade portuguesa lembrou: "Não podemos permitir que alguém se aproprie do nosso destino".