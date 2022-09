Angela Merkel em Portugal para entregar o prémio Gulbenkian

A antiga chanceler alemã Angela Merkel vem a Portugal no dia 13 de outubro para entregar e anunciar o vencedor do prémio Gulbenkian para a Humanidade. O evento vai realizar-se na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Este prémio pretende distinguir pessoas, grupos ou organizações de todo o mundo que se tenham evidenciado das alterações climáticas.

O prémio foi atribuído pela primeira vez, em 2020, à jovem ativista sueca Greta Thunberg. No ano passado, o pacto de Autarcas para o Clima e Energia foi o vencedor .

"O montante do Prémio Gulbenkian foi utilizado para apoiar a Transição Energética e a resiliência climática em África, tendo sido financiados projetos no Senegal (fornecimento de água potável) e numa cidade nos Camarões (desenvolvimento de soluções de eficiência energética)", lê-se no comunicado enviado às redações.

Angela Merkel é a nova presidente do Júri do Prémio Gulbenkian Humanidade, sucedendo a Jorge Sampaio, que foi presidente do júri desde a sua primeira edição.