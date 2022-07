ANA prevê 28 cancelamentos de voos no aeroporto de Lisboa esta terça-feira

A ANA - Aeroportos de Portugal estima que durante esta terça-feira sejam cancelados 28 voos de e para o aeroporto de Lisboa, entre 12 partidas e 16 chegadas.

"Estão previsto para hoje 28 voos cancelados, no Aeroporto de Lisboa: 16 chegadas e 12 partidas", disse à Lusa fonte oficial da ANA.

Este número de cancelamentos é inferior ao registado durante segunda-feira, com a ANA a reportar 32 cancelamentos com chegada e partida do Aeroporto Humberto Delgado, após 65 cancelamentos no sábado e 39 no domingo.

Entre os voos cancelados esta manhã estão, por exemplo, o da British Airways com partida de Lisboa para o aeroporto de Heathrow, em Londres, o da Azores Airlines para a ilha do Pico, e os da TAP para Oslo, na Noruega, e para Sevilha, em Espanha.

"Constrangimentos" em vários aeroportos europeus e o encerramento da pista do aeroporto de Lisboa, durante algumas horas na passada sexta-feira devido ao rebentamento de pneus de um jato particular, têm sido apontados como as principais causas para o cancelamento dos voos.

Na origem destas situações estão falta de pessoal, greves e outros fatores externos agravantes, nomeadamente climáticos, relacionados com a covid-19 ou com imprevistos.