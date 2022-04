Ausências crónicas, pioradas pela covid, fracas condições e piores resultados escolares, falta de professores e de pessoal. Não é animador o retrato rápido do sistema educativo de Los Angeles. Mas isso não assusta, antes motiva Alberto Carvalho, que aceitou o desafio de transformar essa realidade, à semelhança do que fez nas escolas de Miami - em 13 anos de trabalho dedicado, garantiu níveis de integração sem paralelo, mesmo entre os miúdos mais pobres, e resultados nos rankings bem acima da média nacional, até nos anos de pandemia.

O português nascido no Bairro Alto e que viveu a adolescência num bairro social dos Olivais, para onde a família de seis filhos se mudou entretanto - "quando entrámos naquela casa que tínhamos recebido, parecia que estávamos num palácio", conta-me num português perfeito e que quase não acusa os 40 anos vividos nos EUA -, sempre foi de fibra. E de meter as mãos na massa. "Se vejo um professor a passar mal o conhecimento, entro na aula e tomo as rédeas, da mesma maneira que se vejo o chão sujo peço a esfregona e mostro ao funcionário como deve fazer para evitar que se repita. Acredito que só pelo exemplo se lidera com sucesso", explica, à mesa d"A Brasileira. "Não sou o general na retaguarda a ver as tropas avançar. Faço tudo o que qualquer pessoa que trabalha para mim tem de fazer. E fico triste quando vejo que há muito quem não faz, não tem experiência e vai logo mandar - vejo muito isso em Portugal, muitas palavras no Parlamento e pouca ação. É frustrante."