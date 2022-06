AirBus A330 tenta aterragem de emergência em Lisboa

Um avião que partiu da Portela com destino a Cuba está em dificuldades a sobrevoar os céus da região a norte de Lisboa.

O Airbus A330 está, segundo indicações avançadas pela CNN Portugal, a largar combustível sobre o mar, junto à zona de Mafra, para tentar uma aterragem de emergência no aeroporto da Portela.

O avião partiu às 16.30 rumo a Varadero, Cuba, e meia hora depois da descolagem começou a sentir problemas ainda não especificados, que aconselham a aterragem de emergência em Lisboa.

Segundo avança a CNN Portugal, o problema pode estar relacionado com o trem de aterragem.

Imagem do site Flight Radar às 18.40 (hora continental em Portugal) © DR

Atendendo à grande quantidade de combustível para uma viagem prevista de dez horas, a aeronave está a proceder à libertação de combustível para tentar aterragem segura em Lisboa.

Os Sapadores de Lisboa confirmam que já foi solicitada e enviada uma equipa de resgate para o Aeroporto Humberto Delgado. Foi ainda ativado o INEM.

No aeroporto de Lisboa terá sido acionado o alerta amarelo, o segundo mais importante. Segundo as previsões da torre de controlo, citada pela CNN Portugal, o avião poderá fazer uma tentativa de aterragem entre as 18.30 e as 19.00.

Rota iniciada há duas semanas

A aeronave tem capacidade para 309 lugares e o voo é operado pela Wordl2Fly Portugal. A companhia aérea World2Fly, criada no ano passado, é uma marca do grupo espanhol World2Meet (W2M) e iniciou no passado dia 4 de junho os voos diretos entre Lisboa e Varadero (Cuba). As ligações previam partidas semanais, todos os sábados.

Do aeroporto de Lisboa, a companhia voa ainda para Punta Cana todas as segundas-feiras, e para Cancun aos domingos.

Segundo declarações de Bruno Claeys, diretor da World2Fly, no lançamento desta rota para Varadero, a companhia quer "apostar no mercado português e expandir as ligações com os destinos mais procurados para férias".

A frota da World2Fly inclui três aviões de longo curso: um A330-300 (com base em Lisboa) e dois A350-900 baseado em Madrid.

em atualização