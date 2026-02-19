Agitação marítima coloca seis distritos do litoral sob aviso amarelo
João Manuel Ribeiro/Global Imagens
Sociedade

Agitação marítima coloca seis distritos do litoral sob aviso amarelo

IPMA refere que estão previstas ondas de noroeste que podem chegar aos cinco metros de altura nos distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Seis distritos do litoral norte e centro estão esta quinta-feira, 19 de fevereiro, sob aviso amarelo, devido à previsão de agitação marítima, disse o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com uma nota, o IPMA refere que estão previstas ondas de noroeste que podem chegar aos cinco metros de altura nos distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga.

Os seis distritos estarão sob aviso amarelo pelo menos até às 03:00 de sexta-feira.

O aviso amarelo é o primeiro nível de alerta numa escala de três (amarelo, laranja, vermelho) emitida pelo IPMA e significa que existe uma situação de risco para atividades dependentes do tempo, sendo caracterizado por risco moderado.

A chuva vai manter-se em Portugal continental ainda hoje, principalmente nas regiões do norte e centro, mas nada de muito gravoso, segundo a meteorologista Cristina Simões, adiantando que o próximo fim de semana já será de sol.

“Vamos continuar com precipitação nas regiões do norte e centro. Não é uma situação de nada muito gravoso, no entanto sempre com alguma precipitação. Vão passando algumas superfícies frontais a afetar principalmente o norte e centro. A região sul mais protegida pelo anticiclone, que já está mais perto do continente”, disse à Lusa Cristina Simões.

De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta situação com ocorrência de chuva e aguaceiros vão manter-se até esta quinta-feira, que poderão ser de neve na Serra da Estrela.

Dezoito pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.

A situação de calamidade que abrangia os 68 concelhos mais afetados terminou a 15 de fevereiro.

Mau Tempo
agitação marítima
Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt