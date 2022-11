Agitação marítima coloca 10 distritos do continente e Madeira sob aviso amarelo

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Dez distritos do continente, a Costa Norte da ilha da Madeira e a ilha do Porto Santo estão esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro vão estar com aviso amarelo devido à previsão de ondas de noroeste com 4 a 5 metros até às 12:00 de quarta-feira.

Também a Costa Norte da ilha da Madeira e o Porto Santo estão sob aviso amarelo até às 12:00 de hoje, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 5 metros.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

De acordo com informação disponível na página da Autoridade Marítima Nacional, as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Douro e Portinho da Ericeira estão fechadas à navegação.

As barras de Viana do Castelo, Aveiro e Figueira da Foz estão condicionadas.

O IPMA prevê para hoje na costa ocidental ondas de noroeste com 4 a 5 metros, sendo 5 a 6,5 metros a norte do Cabo Mondego até ao início da manhã, diminuindo para 3 a 3,5 metros a sul do Cabo Raso a partir da tarde.

Na costa sul estão previstas ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros.

Além da forte ondulação, o IPMA prevê para hoje, no continente, precipitação, mais intensa e frequente durante a tarde, vento por vezes forte no litoral a norte do Cabo Carvoeiro e nas terras altas e ainda uma subida da temperatura mínima.