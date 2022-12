Agentes do SEF disfarçados de sem-abrigo prendem brasileiro procurado desde 2019

Agentes portugueses do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) prenderam na quarta-feira um brasileiro de 45 anos que estava fugido e tinha sido condenado a 15 anos e seis de prisão por homicídio qualificado em Minas Gerais, no Brasil. Leonardo Eustáquio Arcanjo, conhecido por "sapinho", era procurado desde 2019 pelas autoridades e estava na lista da Interpol.

De acordo com relatos da imprensa brasileira, os agentes do SEF disfarçaram-se de sem-abrigo na operação que levou à detenção do mineiro Leonardo Eustáquio Arcanjo. O homem, que vivia no bairro da Mouraria, em Lisboa, foi detido na quarta-feira da Praça Martim Moniz.

Leonardo Eustáquio Arcanjo tinha sido condenado pelo Tribunal do Júri de Belo Horizonte por homicídio qualificado. Segundo a imprensa brasileira, irá agora apresentar-se no Tribunal da Relação de Lisboa para "aplicação das medidas de coação que permitam a sua extradição para o país de origem", neste caso para o Brasil.

O SEF já tinha adiantado, na quinta-feira, que tinha procedido à detenção de um cidadão estrangeiro na zona do Martim Moniz, para cumprimento de uma pena de prisão a que foi condenado em 2019. Foi detido na via pública após "diversas diligências investigatórias" que visavam cumprir o mandado de captura internacional.