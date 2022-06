Agência FCB Lisboa vence o primeiro Grand Prix de Design para Portugal

A agência de publicidade FCB Lisboa venceu o Grand Prix de Design no Festival Internacional de Publicidade Cannes Lions. É a primeira vez que este prémio vem para Portugal.

O projeto vencedor foi a "Portuguese Reconstitution", uma reformulação da Constituição Portuguesa de 1933 através da técnica "blackout poetry". Vários poetas e ilustradores passaram o lápis azul sobre esta Constituição até ficarem destacadas algumas palavras que revelassem os valores de abril. Este projeto quer celebrar a liberdade de expressão.

O livro foi lançado em colaboração com a Penguin Random House no dia 25 de abril. É agora parte da coleção permanente do Museu do Aljube.