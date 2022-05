Aeroporto de Lisboa considerado o pior do mundo entre utilizadores de site especializado

O aeroporto de Lisboa foi considerado o pior do mundo, entre os 132 avaliados, para o site alemão AirHelp, que se dedica à defesa dos passageiros aéreos e faz anualmente um ranking mundial de aeroportos.

Se o Humberto Delgado é o 132.º na lista, com uma avaliação geral de 5.76 numa escola de 0 a 10 que avalia assiduidade de partidas e chegadas, qualidade de serviço e comida e lojas disponíveis, o Sá Carneiro, no Porto, é o 125.º, ou seja, o oitavo pior, com uma pontuação geral de 6.46.

Pelo meio estão Paris (Orly), Manchester, Malta, Bucareste, Eindhoven e Kuwait.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No topo da lista está o Hamad International Airport, em Doha, no Qatar, com uma pontuação geral de 8.39 em 10. O o Tokyo International Airport (8.38), no Japão, e o Aeroporto Internacional de Atenas, na Grécia (também com 3.83) completam o pódio.

Os 10 melhores aeroportos do mundo:

Hamad International Airport (Doha, Qatar) - 8.39

Tokyo International Airport (Tóquio, Japão) - 8.38

Athens International Airport (Atenas, Grécia) - 8.38

Afonso Pena International Airport (Curitiba, Brasil) - 8.37

Gdańsk Lech Wałęsa Airport (Gdansk, Polónia) - 8.35

Moscow Sheremetyevo International Airport (Moscovo, Rússia) - 8.35

Singapore Changi Airport (Singapura, Singapura) - 8.27

Hyderabad Rajiv Gandhi International Airport (Hyderabad, Índia) - 8.27

Tenerife North Airport (Tenerife, Espanha) - 8.26

Viracopos/Campinas International Airport (Campinas, Brasil) - 8.25

Os 10 piores aeroportos do mundo

Lisbon Portela Airport (Lisboa, Portugal) - 5.76

Kuwait International Airport (Kuwait, Kuwait) - 5.78

Eindhoven Airport (Eindhoven, Países Baixos) - 5.92

Henri Coandă International Airport (Bucareste, Roménia) - 6.03

Malta International Airport (Malta, Malta) - 6.05

Manchester Airport (Manchester, Reino Unido) - 6.26

Paris Orly Airport (Paris, França) - 6.37

Aeroporto Francisco Sá Carneiro (Porto, Portugal) - 6.46

Billy Bishop Toronto City Airport (Toronto, Canadá) - 6.50

London Gatwick Airport (Londres, Reino Unido) - 6.62