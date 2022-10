Advogados e música juntam-se há 13 anos no Rock"n"Law para angariar dinheiro para diversas causas solidárias. Este ano, os refugiados ucranianos foram a causa escolhida pelas 14 sociedades que organizam o evento. Expectativa é de que se tenham atingido 60 mil euros em doações.

"O Rock"n"Law nasceu em 2009 da ideia de um conjunto de advogados que constatou que havia muito talento musical no mundo dos advogados. Acharam então que seria giro aliar esse talento a uma ideia solidária", explica Francisco Proença de Carvalho, promotor da ideia, ao DN. A primeira edição angariou cerca de 22 mil euros para a realização do primeiro curso de cozinha e pastelaria para formar 15 mães adolescentes da Casa de Santo António, de forma a permitir-lhes um acesso mais fácil ao mercado de trabalho. A partir do momento em que viram o sucesso da iniciativa, decidiram torná-lo em algo mais sério e aproximá-lo o mais possível de um festival.