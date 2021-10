Adults Welcome. Estes legos são para adultos

É daqueles que "rouba" os Lego aos filhos? Pois já não tem de o fazer. Desde o ano passado (mas com mais enfase este ano) que a marca criou uma gama especificamente pensada para os adultos. Com a assinatura de Adults Welcome são conjuntos mais complexos e minuciosos que apelam à nossa nostalgia. Seja porque remetem para programas clássicos como Seinfeld ou Friends, filmes icónicos como a Guerra das Estrelas (Star Wars, para os mais puristas) e Sozinho em casa (quem, sendo hoje adulto, não se lembra das tropelias de Macaulay Culkin e as armadilhas que criou para defender a casa da família dos ladrões?) ou mesmo jogos clássicos como o Super Mario.

A parte gira, para além de montar as milhentas (nalguns casos assim parece) peças e regressar à infância ou adolescência, é verificar os pormenores dos conjuntos, muitos deles com surpresas no seu interior. O cubo mágico do Super Mario (2064 peças), por exemplo, abre-se para revelar uma mostra do mundo daquele jogo, mais precisamente quatro dos níveis do mítico jogo: Castelo da Peach, Campo de Bob-Bombas, Montanha Brr Brr e Lago de Lava.

Mas há mais aliciantes. Tal como o facto de algumas peças poderem servir de decoração. Sim, porque são peças que, pelo seu valor sentimental (senão pelo monetário) nasceram para apreciar e cuidar. O Batwing, por exemplo, vem com uma pega que permite guardá-lo como uma peça de decoração. Em alternativa pode simplesmente pendurá-lo na parede.

Há uma curiosidade interessante nas peças apresentadas pela Lego. Não só houve todo um cuidado em recriar os ambientes, seja nos vários apartamentos de Friends - na sala da Mónica, por exemplo, esta aparece com avental e preparada para cozinhar e mete peru do Dia de Ação de Graças. Há ainda outros adereços que levarão as pessoas a relembrar os vários episódios da série. Desde aquele dispositivo criado para verificar se o vizinho estava vivo, mantendo a distância, claro, ao cão de loiça, o Pat. Há inúmeros pormenores. Basta estar atento. E depois, claro, o Central Perk Café, lançado em 2019 e que é um campeão de vendas, tendo esgotado na primeira edição. Este é um dos vários conjuntos idealizados por fãs e colocados à votação na Lego Ideas.

Todos os que obtenham 14 mil votos são depois avaliados pela equipa da Lego. Sendo que o idealizador da ideia que segue em frente - diga-se que depois é colocada no mercado - tem direito a uma percentagem das vendas.

A ideia desta gama é criar um storytelling que leve os adultos até à sua infância. E que garanta a autenticidade do conjunto. Por exemplo, na recriação do estádio de Hillsborough não podia faltar o relógio que assinala a hora em que ocorreu a tragédia em que morreram 96 adeptos e mais de 700 ficaram feridos, devido à sobrelotação do estádio.

A complexidade dos conjuntos faz com que sejam indicados para adultos, o que também se reflete no preço - os valores mais baixos rondam os 69 euros, mas conjuntos como o Bloco do Super Mario (ou cubo mágico, se preferirem) tem um PVP recomendado de 169,99 euros. Algumas das peças foram desenhadas por designers portugueses. O castelo de Hogwarts, por exemplo, teve a mão de Marcos Bessa.

