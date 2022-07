Acidente que matou piloto na Guarda em investigação

O acidente que provocou, na sexta-feira, a morte do piloto de um avião de combate a incêndios está a ser alvo de uma investigação, disse este sábado o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes.

Num balanço da situação dos incêndios no país, feito na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, Oeiras, André Fernandes admitiu que a equipa do dispositivo de combate "tem um sentimento de perda" e adiantou que o acidente está a ser alvo de "uma investigação em curso" para perceber os contornos do que aconteceu.

"Ontem perdemos um dos nosso. Um bombeiro do ar", disse.

O corpo do piloto foi retirado do local este sábado pelas 10h00, seguindo para a Guarda para ser autopsiado.

André Serra era piloto de um avião anfíbio de combate a incêndios e morreu na quinta-feira após a queda do avião que pilotava, numa vinha da Quinta do Crasto, em Castelo Melhor, concelho de Foz Coa, distrito da Guarda.

"O óbito foi decretado no local pela equipa médica do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica. O corpo do piloto ficou carbonizado e o avião anfíbio completamente destruído", disse à Lusa o presidente da Câmara de Foz Coa, João Paulo Sousa.

O alerta para o acidente foi dado às 19:55 e o "avião anfíbio médio FireBoss, do Centro de Meios Aéreos de Viseu, afeto ao Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais" estava a operar num incêndio em Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança.