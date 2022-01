Acidente provoca três feridos, dois deles agentes da PSP

Um acidente de viação ocorrido esta terça-feira, cerca das 9:30, junto ao Parque Nascente, em Rio Tinto, Gondomar, provocou três feridos, dois agentes da PSP e o condutor da viatura que embateu no carro-patrulha, disse fonte da polícia.

De acordo com fonte do gabinete de Relações Públicas do Comando Metropolitano da PSP do Porto, a viatura que chocou contra o carro da polícia constava para apreensão, pelo que se deduz que tenha sido roubada.

O condutor do veículo alegadamente furtado foi transportado ao Hospital de São João, no Porto.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Além da PSP, foram deslocados para o local um total de 10 bombeiros e cinco viaturas, de acordo com informação disponibilizada pela Proteção Civil.