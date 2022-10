Acidente na A3 com três feridos e corte parcial da via na zona da Maia

Um despiste de um veículo ligeiro de passageiros na A3 (Braga/Porto) provocou três feridos, dois considerados graves, e obrigou ao corte parcial da autoestrada, na zona da Maia, disse à Lusa fonte do CDOS.

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) Porto, o acidente ocorreu no sentido Braga/Porto e obrigou à "obstrução" de duas faixas.

Das três vítimas, duas ficaram em estado grave e a terceira ainda estava a ser avaliada no local às 07:30.

Para o local foram deslocados bombeiros voluntários de Ermesinde e Santo Tirso, viaturas de emergência médica do Hospital de São João e do Hospital de Santo António, no Porto, Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Santo Tirso e a GNR.