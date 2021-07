Trânsito restabelecido na A6 em Montemor-o-Novo após incêndio em camião

O trânsito foi restabelecido às 08:45 desta terça-feira na Autoestrada 6 (A6), no sentido Vendas Novas - Montemor-o-Novo (Évora), depois de ter estado cortado devido a um incêndio num camião de transporte de automóveis, segundo a GNR.

Fonte do Comando Territorial de Évora da GNR indicou à Lusa que o trânsito neste troço da A6 foi restabelecido às 08:45, referindo que no local do acidente a circulação ainda se faz apenas pela faixa esquerda da via.

O incêndio num camião de transporte de automóveis, para o qual foi dado o alerta às 06:11, ocorreu ao quilómetro 25 da A6, no concelho de Montemor-o-Novo, no sentido Marateca - Caia, e não provocou vítimas, disse à Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O combate às chamas mobilizou elementos dos Bombeiros de Vendas Novas e de Montemor-o-Novo, da GNR e da Brisa, num total de 17 operacionais, apoiados por seis veículos.

Atualizado às 09:41