A4 cortada entre Vila Real e Bragança devido acidente com três feridos

Três pessoas pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, esta segunda-feira numa colisão entre dois veículos pesados que obrigou a cortar o trânsito na A4, entre Vila Real e Bragança.

Segundo o comandante dos bombeiros da Cruz Verde, Vitorino Cardoso explicou à agência Lusa o acidente resultou de uma colisão entre dois pesados de mercadorias, que provocou um incêndio nos dois veículos.

Da colisão resultaram, acrescentou, três feridos, dois ligeiros e um grave, que foram transportados para a unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O comandante da Cruz Verde disse que o incêndio nas viaturas está dominado, estando a decorrer as operações de rescaldo.

Vitorino Cardoso especificou que um dos veículos transportava tecidos e desperdícios de têxteis e o outro peças de cerâmica.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Douro, o acidente ocorreu pelas 06:43, ao quilómetro 104 da Autoestrada A4, no sentido Vila Real - Bragança, na união de freguesias de São Tomé do Castelo e Justes.

A GNR de Vila Real, disse que, por causa da colisão, a A4 está cortada no sentido Vila Real -- Bragança, estando o trânsito a ser desviado no nó de Lamares, tendo como alternativa a Estrada Nacional 15 (EN15).

A A4 liga Matosinhos, distrito do Porto, a Quintanilha, distrito de Bragança.