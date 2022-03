"Um país que não tenha jovens e trabalhadores com uma Saúde Mental razoável não tem grande futuro"

Os últimos dados oficiais indicam que Portugal tem dois milhões de pessoas a viver abaixo do limiar da pobreza, um fator determinante para o desenvolvimento da Saúde Mental, de cada um e da população em geral. Mas este número em relação à pobreza preocupa ainda mais quando se sabe que uma boa parte são crianças.

"A maior parte das pessoas que vivem abaixo do limiar da pobreza são crianças ou mães de famílias monoparentais. Isto é algo que me deixa muito preocupado", assume ao DN o diretor da Coordenação Nacional para as Políticas de Saúde Mental, Miguel Xavier, considerando que "a área da psiquiatria infantil é uma das grandes prioridades", porque "se há escassez de recursos humanos na psiquiatria de adultos, na área infantil esta ainda é maior".