A praia não é um cinzeiro

Além do sentido cívico e consciência ecológica, esta ação pretende oferecer uma solução para o problema, através da distribuição de cinzeiros portáteis e reutilizáveis, feitos de plástico reciclado, e disponibilizando pontos móveis para a recolha de beatas.



É também objetivo encher um depósito de cerca de 150 cm de altura, que equivale a mais de 1 milhão de beatas.



As beatas indevidamente descartadas são uma das maiores fontes de lixo nos areais portugueses.



Muitos desconhecem que, no mundo, cerca 80% do lixo que vai parar ao mar é atirado para o chão em terra. Esta é uma campanha que pretende chegar à sociedade em geral, e aos fumadores em particular, uma vez que a proteção do ambiente e dos oceanos depende de todos nós.



Acompanhe esta iniciativa em https://apraianaoeumcinzeiro.pt/



Juntos teremos praias mais limpas!

