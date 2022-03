"A ilusão fugaz de um Portugal pioneiro, uma pausa num país decadente"

"A partida está marcada para as 6 horas de hoje". O título no canto superior direito, na primeira página do Diário de Notícias, de 30 de março de 1922, ilustrado por duas fotografias - uma, retangular, do hidroavião e outra, circular, dos "aviadores" - fazia-se acompanhar de uma frase, do primeiro dos destinos: "efetuado o voo e decorrendo bem a viagem o aparelho terá atingido 710 milhas além Las Palmas, entre as 5 e as 6 horas da tarde".

O boletim meteorológico anunciava "tempo nublado, vento fraco de NW" e a notícia, cautelosa - "Se o tempo o permitir, os srs. capitão-tenente Sacadura Cabral e capitão-de mar-e-guerra Gago Coutinho iniciam o seu raid de Lisboa ao Rio de Janeiro"- , que dava conta dos preparativos, alertava que os aviadores estavam "perfeitamente cônscios da gravidade e da dificuldade da empresa a que se propõem".