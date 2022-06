A Igreja na construção da Europa

A Cultura é o que faz com que possamos dizer nós em vez de eu, é sempre um exercício coletivo", afirmou D. Manuel Clemente, cardeal-patriarca de Lisboa, na apresentação do seu novo livro O Catolicismo, Portugal e a Europa - Uma relação criativa, que decorreu na sede da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, esta terça-feira.

Com edição da chancela daquela Universidade (e apoio da Fundação Maria Amélia de Mello), a obra colige textos de D. Manuel Clemente sobre temas tão diversos como o papel do laicado na Igreja contemporânea, o catolicismo na sociedade de hoje e a sua importância para a construção da Europa enquanto entidade cultural e geográfica, Catolicismo e liberalismo, Catolicismo durante a I República e ainda o futuro da fé e da instituição em Portugal e na Europa. A seleção dos textos coube a Manuel Braga da Cruz, historiador e antigo reitor da Católica, que, na sessão de apresentação, se referiu à visão historicista com que o autor (formado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e em Teologia Histórica) aborda estas e outras questões.

A apresentação esteve a cargo do antigo primeiro-ministro e ex-presidente da Comissão Europeia José Manuel Durão Barroso, que enalteceu o "notável contributo intelectual" oferecido pela obra para a Igreja e para a sociedade, destacando a relação particular entre o Catolicismo e Portugal, uma relação multissecular anterior à própria formação da nacionalidade.

Sobre a Europa, outro dos temas largamente abordados no livro, Durão Barroso salientou o facto de D. Manuel Clemente se "afastar claramente das teses negativistas, pessimistas, que hoje em dia são correntes", distinguindo-se pela sua "postura de serenidade" e pela "sabedoria de historiador, com um conhecimento do tempo longo em que se desenham os destinos do continente."

Em debate com o historiador António Araújo, moderado por Maria João Avillez, D. Manuel Clemente frisou a importância de uma Igreja que não se encerre sobre si própria e começou, a propósito, por evocar a diversidade de perfil dos seus mestres na Universidade: "O Padre Manuel Antunes, professor de Cultura Clássica, cujas aulas eram tão procuradas que até os taxistas de Lisboa diziam querer frequentá-las, mas também Jorge Borges Macedo ou Vitorino Nemésio."

Na mesma linha de pensamento, salientou a tradicional "presença ativa" dos leigos católicos nas "várias frentes" da sociedade portuguesa, e deu como exemplo disso mesmo o facto de, neste momento, a Universidade Católica ter uma reitora laica, Isabel Capeloa Gil.

O cardeal-patriarca identificou ainda uma "marca portuguesa" que diz encontrar no mundo, tanto nas comunidades emigrantes, como fora delas, uma marca em que, afirmou, o "cristianismo desempenhou papel de relevo". E deu como exemplos da universalidade dessa "marca" a quase omnipresença em todo o mundo das figuras de Santo António e da Virgem de Fátima. Do mesmo modo, salientou, "há conceitos do catolicismo que têm um forte eco na Cultura portuguesa. É o caso da paixão e da ressurreição de Cristo."

António Araújo destacou, por sua vez, a "consciência do tempo" na reflexão de D. Manuel Clemente, ancorada na realidade concreta. O historiador interpelou ainda o cardeal sobre o papel que cabe ao catolicismo numa sociedade eminentemente hedonista, em que a religiosidade "é uma espécie de menu à la carte, em que as pessoas escolhem um pouco de cristianismo aqui, de budismo acolá ou mesmo de crenças new age mais adiante, conforme lhes dá mais jeito."

O livro reúne textos escritos ao longo dos anos pelo cardeal-patriarca de Lisboa, "um dos mais perspicazes e profundos historiadores do Portugal moderno" e "uma das vozes mais relevantes da intelectualidade portuguesa", como sublinha no prefácio Isabel Capeloa Gil. Para a reitora da Católica, o lançamento da obra representa "um gesto de reconhecimento e de justa homenagem" a D. Manuel Clemente, cuja reflexão sobre o passado ajuda a "entender o presente e projetar o futuro".

Cardeal de Lisboa desde 2013, D.Manuel Clemente é autor de uma vasta reflexão filosófica, teológica e histórica publicada em livro. Entre a sua bibliografia figuram os livros Os Papas do Século XX; A Igreja no Tempo; A Verdade no Concreto; Uma Casa Aberta a Todos; O Tempo pede um Novo Evangelho ou O que é Portugal.

