A boia portuguesa U SAFE reconhecida em prémio internacional de inovação

A boia controlada de forma remota U SAFE, inventada pelo empresário Jorge Noras, desenvolvida e fabricada em Portugal, concorreu a um prémio internacional e foi distinguida na terça-feira, em Nova Iorque, pelo júri dos CES Innovation Awards 2023, evento mundial de inovação tecnológica, que vai realizar-se entre 5 e 8 de janeiro, em Las Vegas. Durante este período, o equipamento inovador vai estar em exibição no Booth 9863, Hall Robotics.

Depois de ser reconhecida como "o melhor produto na Indústria Naval Mundial", a boia controlada remotamente e que salva vidas no mar foi distinguida entre mais de 2.100 candidaturas a estes prémios internacionais de inovação.

"Após sermos reconhecidos em 2019 como o melhor produto na Indústria Naval Mundial, é uma grande honra e um marco muito importante para a U SAFE sermos agora considerados como um dos melhores Produtos Tecnológicos para a Segurança Humana", afirmou, em comunicado, Jorge Noras, CEO e Fundador da Noras Performance.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O equipamento de resgate controlado remotamente made in Portugal foi distinguido na categoria de "Segurança Humana". O Programa de Prémios de Inovação CES é produzido pela Consumer Technology Association (CTA) e é um concurso que acontece todos os anos, destacando o que de melhor se faz no mundo ao nível do design de excelência e engenharia em 28 categorias de produtos de tecnologia de consumo.

Inovação, engenharia e funcionalidade, assim como o design, fazem parte dos parâmetros que o painel de jurados analisa nas candidaturas que chegam anualmente ao CES Innovation Awards.

De referir que a boia telecomandada tem o "objetivo humanitário de preencher a lacuna existente nos meios de salvamento", refere a empresa. Um "equipamento autopropulsionado, controlado remotamente, projetado para ser um 'Robot Aquático' rápido e preciso, capaz de alcançar, de forma eficaz, uma pessoa em perigo".

Foi pensada e concebida para "uma utilização simples e intuitiva, de forma a permitir que qualquer pessoa, mesmo sem treino prévio, realize um resgate", sendo que a principal vantagem desta boia "está na capacidade de possibilitar resgates nas condições mais adversas", pretendendo-se evitar "que, tanto o socorrista como a embarcação, corram perigo".

"Temos muito orgulho em ajudar a resolver problemas do mundo real, utilizando tecnologia avançada para desenvolver soluções simples com aplicações globais. A U SAFE provou ser uma solução extremamente fiável com um histórico operacional notável", afirmou Jorge Noras.