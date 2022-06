"A Batalha de Waterloo significa a derrota dos imperadores do mundo"

A sua virtude preferida?

O respeito pelo próximo em todos os momentos e ocasiões.



A qualidade que mais aprecia num homem?

A frontalidade que deixa transparecer a intenção.



A qualidade que mais aprecia numa mulher?

A inteligência funcional alimentada por uma infinita graciosidade.



O que aprecia mais nos seus amigos?

A capacidade de partilhar as minhas alegrias como se fossem suas.



O seu principal defeito?

A busca da perfeição inexistente. Querer sempre mais e melhor nem sempre tem uma zona de conforto.



A sua ocupação preferida?

O vício pela profissão médica que escolhi: Radiologia. É um fascinante mundo novo, em constante mutação, onde a capacidade de mudar o percurso clínico do paciente é real e tangível.



Qual é a sua ideia de "felicidade perfeita"?

Na vida aprendemos que a felicidade não tem uma escala adjetivável. É um estado de alma, que se encaixa, como uma segunda pele, em momentos incrivelmente simples ou profundamente complexos. É um sentimento de levitação intelectual que tanto pode resultar da recoleção de uma vida como do estímulo sensorial mais básico.



Um desgosto?

Querer partilhar com quem queremos e constatar o silêncio da ausência.



O que é que gostaria de ser?

O que sou. Livre, feliz, contemplativo.



Em que país gostaria de viver?

Em qualquer um com mar em que o calor humano se alie ao método e rigor.

A cor preferida?

Duas. Preto e azul, por esta ordem.



A flor de que gosta?

Violeta que significa resiliência e durabilidade.



O pássaro que prefere?

Colibri, pequeno, ágil, inofensivo.



O autor preferido em prosa?

Eça de Queirós.

Poetas preferidos?

Fernando Pessoa e os seus desassossegos.



O seu herói da ficção?

Tintim.



Heroínas favoritas na ficção?

Filmes da Marvel com Lara Croft, Scarlet Johanssen, e prémio we do not got talent para Madame Castafiore



Os heróis da vida real?

Churchill e Martin Luther King pelo exemplo de coragem, Charles Darwin pelos alicerces da medicina moderna.



As heroínas históricas?

Marie Curie, pelos dois prémios nobel da ciência, Anne Frank, pelo registo do lado mais negro do homem.



Os pintores preferidos?

Vermeer, Van Gogh, Dali, Magrite.



Compositores preferidos?

Tom Jobim, Vinicius, Eric Clapton, Miles Davis, Stanley Clark.



Os seus nomes preferidos?

Maria, Eduarda, Graça.



O que detesta acima de tudo?

Hipocrisia e mentira.



A personagem histórica que mais despreza?

Hitler e Putin.



O feito militar que mais admira?

Batalha de Waterloo porque significa a derrota dos imperadores do mundo.



O dom da natureza que gostaria de ter?

Destreza manual.



Como gostaria de morrer?

Sem instinto de sobrevivência.



Estado de espírito atual?

Bem passado.



Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

A ignorância néscia.



A sua divisa?

Carpe diem.