A Barbie que nasceu para contrariar o estigma social

A Barbie que deu origem à polémica em torno do humorista Hugo Soares - que ficou sem conta no Instagram depois de uma piada sobre a boneca - foi lançada há cerca de um mês. Depois de bonecas com vitiligo, bonecas que utilizam cadeira de rodas ou um membro protético, uma boneca com aparelhos auditivos e uma boneca sem cabelo, esta é a primeira Barbie com Síndrome de Down e nasceu com o objetivo de tornar a marca mais inclusiva e permitir que mais crianças se possam ver a si mesmas representadas nas bonecas.

Esta boneca apresenta um novo rosto e corpo para ser mais ilustrativa de mulheres com Síndrome de Down. A nova estrutura facial tem uma forma mais arredondada, orelhas menores e uma ponte nasal plana, enquanto os olhos são ligeiramente inclinados em forma de amêndoa. Já as palmas das mãos incluem uma única linha - uma característica associada a quem tem Síndrome de Down.

Além disso, a boneca traz consigo um colar de pingente rosa, com três divisas para cima, representando as três cópias do cromossoma 21, e duas órteses rosa para os pés no tornozelo.

"Sendo a linha de bonecas mais inclusiva e que apresenta maior diversidade no mercado, a Barbie desempenha um papel importante nas experiências das crianças desde cedo, e estamos dedicados em fazer a nossa parte para contrariar o estigma social através das brincadeiras", afirmou Lisa McKnight, Vice-Presidente Executiva e Diretora Global da Barbie & Dolls, Mattel, citada em comunicado aquando do lançamento.

"O nosso objetivo é permitir que todas as crianças se possam rever na Barbie e, em simultâneo, encorajarmos as crianças a brincarem com bonecas que não se pareçam consigo mesmas. Brincar com bonecas fora da experiência vivida pela própria criança pode ensinar compreensão e criar uma maior noção de empatia, levando a um mundo de maior aceitação. Estamos orgulhosos de apresentar a boneca Barbie com síndrome de Down para melhor refletir o mundo à nossa volta e aprofundar o nosso compromisso em celebrar a inclusão através de brincadeiras", acrescentou a responsável.

A marca trabalhou juntamente com a National Down Syndrome Society (NDSS) - Sociedade Nacional de Síndrome de Down, nos Estados Unidos da América, para garantir que a boneca representa verdadeiramente os portadores de trissomia 21.

A nova Barbie, incluída na coleção Fashionistas 2023, encontra-se disponível para venda nos principais pontos de venda em Portugal e tem o custo de 15,99€.

Esta é a boneca que deu origem à polémica em torno do humorista Hugo Soares, que ficou sem a sua conta do Instagram após várias queixas de famílias contra um vídeo de uma atuação num bar no Porto, em que fez uma piada com Síndrome de Down.

Durante uma parte do espetáculo, Hugo Soares refere-se à nova boneca Barbie com síndrome de Down, dizendo que não se tratava de uma ideia original, pois "os chineses já vendem bonecas com defeito".