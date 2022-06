A 3ª edição do Projeto Promova vai contar com 35 mulheres

A 3ª edição do Projeto Promova, promovido pela Confederação Empresarial de Portugal (CIP), foi apresentado esta terça-feira na NOVA SBE, em Carcavelos. Contou com a presença de Isabel Barros, da CIP, Maria Nolasco, da NOVA SBE, e do alpinista João Garcia como orador convidado.

O Projeto Promova quer promover a igualdade de género no acesso a altos cargos de direção em organizações privadas, com o objetivo principal de identificar e desenvolver talentos femininos com potencial de liderança.

"Neste momento, a participação no Projeto PROMOVA conta com 97 mulheres (3 edições) de 41 empresas, com taxas de progressão de carreira, na 1ª edição, de 46% e, na 2ª edição, que ainda não terminou, uma taxa de progressão de 40%.", disse Isabel Barros na sua intervenção.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O programa quer fomentar o acesso das mulheres a posições de decisão em organizações privadas, reforçar os conhecimentos, ferramentas e competências destas mulheres de forma a tornarem-se boas líderes, construir redes que permitam relações com os vários participantes. Também é desenvolvido um pano individual, que inclui um programa de coaching e um de mentoria cruzada personalizado, para atingirem as metas profissionais definidas. Quer contribuir para a sensibilização das empresa sobre a necessidade e as vantagens de um maior equilíbrio de funções em gestão de topo.

"Portugal já percorreu um grande caminho na diminuição da disparidade entre homens e mulheres tanto no emprego como na educação. No entanto é preciso ir ainda mais rápido. A pandemia voltou a revelar fragilidades e a aumentar as desigualdades - os 100 anos que nos faltavam para atingir a igualdade, são agora 130 anos.", disse Isabel Barros.

De entre as 47 candidatas a esta edição foram selecionadas 35.