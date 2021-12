537 acidentes e um morto nos primeiros dois dias da operação Natal

A GNR começou na quinta-feira a operação Natal, que termina às 00:00 de domingo, com o objetivo de intensificar o patrulhamento rodoviário nas vias de maior tráfego durante este período, através do esforço de patrulhamento, de forma a garantir as festividades e as deslocações em segurança.

O oficial de operações ao comando-geral da GNR avançou que nos dois primeiros dias 161 pessoas sofreram ainda ferimentos ligeiros devido aos 537 acidentes nas estradas portuguesas.

A mesma fonte precisou que na quinta-feira ocorreram 312 desastres, cinco feridos graves e 85 ligeiros.

Na sexta-feira, a GNR registou 225 acidentes que provocaram um morto, sete feridos graves e 76 feridos ligeiros.