354 mil peregrinos estão inscritos na JMJ. Espanha lidera

Estão inscritos 354 mil peregrinos na Jornada Mundial da Juventude que arranca esta terça-feira em Lisboa. Os dados foram apresentados em conferência de imprensa pela organização da JMJ. Espanha lidera com a maior delegação com 77.224 inscritos.

Itália (59.469), Portugal (43.742), França (42.482) e Estados Unidos da América (19.196) têm as maiores delegações de peregrinos a seguir a Espanha. Segundo a organização, esta é a JMJ com participação de mais nacionalidades de sempre com representação de todos os países do mundo, exceto as Maldivas.

Quanto aos países lusófonos, o Brasil é o país com mais peregrinos inscritos com 5826. De Cabo Verde estão inscritos 940, de Angola 752, de São Tomé e Príncipe 513, de Moçambique 312, da Guiné-Bissau 122 e de Timor-Leste 62.

"Isto é sem dúvida um mega projeto, o maior projeto que alguma vez Portugal conseguiu garantir e estão todos de parabéns", começou por referir Jorge Messias, da Direção Logística do Comité Organizador Local. Pediu ainda desculpa por todos os constrangimentos que a Jornada Mundial da Juventude está a causar na cidade de Lisboa.

Jorge Messias referiu que até esta terça-feira estão inscritos na JMJ 354 mil peregrinos, mas que este é um número que se pode vir a alterar pois as inscrições estão abertas até ao último dia. Até esta terça-feira, já fizeram check-in em Lisboa entre 190 a 200 mil peregrinos.

Para apoiar os peregrinos, estão inscritos mais de 25 mil voluntários, com as nacionalidades mais representadas a serem Portugal, Espanha, Brasil, França e Colômbia.

Estão também inscritos 688 bispos, dos quais 30 são cardeais.

Quanto aos locais de acolhimento, existem 1626 espaços públicos de acolhimento, com capacidade de alojamento para 294.151 peregrinos. Há ainda 8.831 famílias de acolhimento com capacidade de alojamento para 28.618 peregrinos.

A Jornada Mundial da Juventude arranca esta terça-feira com a Missa de Abertura, no Parque Eduardo VII, às 19:00, que será liderada pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, Manuel Clemente.