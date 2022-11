280 mil euros para projetos em virologia e oncologia

Seis projetos de investigação e outros tantos de intervenção comunitária recebem um total de 280 mil euros para a "implementação de boas práticas no acompanhamento de doentes" nas áreas de virologia e oncologia. Venceram a 8.ª edição do Programa Gilead Génese e esta terça-feira são apresentadas as respetivas equipas na Fundação Champalimaud, em Lisboa, a partir das 17:00.

Todos eles abordam a temática da virologia - virais crónicas, infeção por VIH/SIDA e long covid-19 - ou oncologia - hemato-oncologia e cancro de mama -, seja a nível científico ou de apoio à comunidade.

Na edição de 2022, candidataram-se 61 projetos nacionais, 39 de investigação e 22 de intervenção comunitária, de entidades da área da saúde: academia e sociedade civil.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Um dos projetos comunitários é da Sol, Associação de Apoio às Crianças Infetadas pelo Vírus da Sida, coordenado por Inês Gonçalves. Vai receber 8 978 euros para ações de sensibilização no meio escolar, desde o 1º ciclo à universidade.

Recover é a proposta do Laboratório de Avaliação do Rendimento Desportivo, Exercício Físico e Saúde, do Instituto Politécnico da Guarda, para recuperar doentes com condição pós-covid (sintomas que se mantém) através do exercício, o que se traduz num apoio de 13 565 euros. É coordenado por José Bavolini e pretende "reduzir a sintomatologia e melhorar a qualidade de vida de doentes".

Tem a duração de um ano e contempla cinco atividades: recrutamento e avaliação inicial, desenvolvimento do um programa multimodal de exercício (PME), criação da plataforma digital de apoio, implementação do PME (16 semanas; sessões presenciais e à distância) e avaliação final.

A nível da investigação são, também, seis os trabalhos selecionados, sendo que estes têm valores unitários mais elevados, num total de 179 200 euros.

O estudo do cancro da mama é uma área nova no programa Gilead Génese, criado em 2013. Um dos projetos distinguidos é o PRESSING, do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, no Porto, e tem um funcionamento de 26 200 euros. Sandra Tavares é a responsável da equipa que quer identificar moléculas envolvidas no desenvolvimento de metástases em cancro da mama triplo-negativo.

Aquele tumor representa 10 a 15% dos cancros da mama, sendo mais comum em mulheres jovens. O objetivo é "contribuir para o desenvolvimento de terapias que irão melhorar o tratamento", tornando-o menos menos tóxico e debilitante para o paciente.

Avaliar a possibilidade de uma vacina de RNa (novo tipo de imunizante usado na covid) contra o o VIH-1 e VIH-2, o que está a ser investigado pela equipa coordenada por José Marcelino, do Egas Moniz Cooperativa Ensino Superior, em Almada. Foi-lhes atribuído 24 mil euros.

"Será produzido RNA mensageiro contendo regiões do gene do VIH-1/VIH-2 que é incorporado em nanopartículas lipídicas, que serão injetadas em ratinhos para avaliar a resposta celular e humoral", explicam os autores do projeto.

Em oito edições, o Programa Gilead GÉNESE apoiou 101 projetos, totalizando um financiamento de 2,2 milhões de euros.

Na cerimónia do anúncio dos vencedores terá lugar o debate "Saúde Mais Próxima?". Participam Arlindo Oliveira, professor do Instituto Superior Técnico, Rui Nogueira, presidente da mesa da Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, Luís Goes Pinheiro, presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e Óscar Gaspar, presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada.

ceuneves@dn.pt