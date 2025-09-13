Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Vários concelhos foram colocados hoje pelo IPMA em risco máximo de incêndio.
Vários concelhos foram colocados hoje pelo IPMA em risco máximo de incêndio.Foto: Nuno Veiga / Lusa
Sociedade

22 concelhos estão em risco máximo de incêndio

Distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre e Faro reúnem preocupação.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a

Vinte e dois concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre e Faro estão hoje em risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou ainda em risco muito elevado de incêndio cerca de 50 concelhos do interior Norte e Centro, do Alentejo e do Algarve.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vai de reduzido a máximo, sendo este último emitido quando as condições meteorológicas, como calor extremo e baixa humidade, aumentam significativamente o perigo de ignição e propagação de incêndios.

As previsões do IPMA para hoje apontam para céu pouco nublado no Sul e temporariamente com mais nebulosidade noNorte e Centro e uma pequena descida de temperatura.

O vento soprará fraco a moderado, sendo por vezes forte nas terras altas.

As temperaturas máximas vão variar entre os 20 graus Celsius em Viana do Castelo e os 33º em Faro.

IPMA decide ainda este sábado se sobe alerta para vermelho em alguns distritos devido ao calor
IPMA
Incêndios
concelhos

