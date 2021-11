19 vídeos informativos para viver com e para além do cancro da mama

Que tipos de cancro da mama existem? Como se vive com cancro da mama avançado? Quais os tratamentos e que tipo de reabilitação e exercício físico se pode fazer? Que opções existem ao nível da reabilitação cognitiva e psicológica e que progressos há no que toca a inovação e investigação? Estas e outras respostas já podem ser encontradas no Canal de Youtube da Associação de Investigação de Cuidados de Suporte em Oncologia (AICSO) onde estão disponíveis 19 vídeos informativos que prometem desmistificar a doença.

Esta campanha conta com a parceria com a Sociedade Portuguesa de Senologia. Os vídeos não são maos do que episódios curtos protagonizados por quem diagnostica, gere e acompanha todas as fases de tratamento, mas também por quem vive com e para além da doença.

Uma campanha pela luta contra esta doença e por todos os sobreviventes de cancro da mama que tem como meta a desmistificação da doença. No fundo, a ideia é chegar a quem recebe este diagnóstico, dotando-o informação clara e precisa.

"Com esta campanha, pretendeu-se assinalar o Outubro Rosa com materiais informativos credíveis e de entendimento fácil, que ficarão disponíveis para além do mês de Outubro. Acreditamos que uma população informada consegue tomar as melhores decisões com tranquilidade e segurança", esclarece Ana Joaquim, vice-presidente da AICSO.

A AICSO é uma associação sem fins lucrativos, criada em 2001 com o objetivo de desenvolver e apoiar a formação e investigação em cuidados de suporte em oncologia.