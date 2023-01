Sindicato dos Profissionais de Polícia acusa Câmara de Almada de promover mensagem ofensiva

O Sindicato dos Profissionais de Polícia acusou a Câmara Municipal de Almada de promover uma "mensagem ofensiva" contra os polícias, devido à atuação de Julinho KSD nas celebrações da passagem de ano com a música Sentimento Safari.

Num comunicado esta segunda-feira enviado às redações, o Sindicato dos Profissionais de Polícia considera "ultrajante que a Câmara Municipal de Almada possa ter gasto dinheiro dos contribuintes em geral e dos Polícias e suas famílias".

"Esta situação, em nada contribui para acabar com o sentimento de impunidade no que diz respeito às agressões a Polícias", acrescenta o comunicado.

O Sindicato espera que os Ministério da Administração Interna e Direção Nacional da PSP reagem à situação "adequadamente".

"Pensamos que este tipo de mensagem não é minimamente aceitável nem adequada à data/evento em causa e consideramos totalmente desadequado que uma entidade pública ajude a promover este tipo de mensagem", lê-se no comunicado.

A Câmara Municipal de Almada, no último dia do ano 2022, comemorou a passagem de ano com uma festa na zona que Cacilhas com a atuação do grupo Calema e o rapper Julinho KSD.