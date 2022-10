IADE adota novo modelo pedagógico

O IADE, Faculdade de Design, Tecnologias e Comunicação da Universidade Europeia, introduziu um novo modelo pedagógico, onde em cada aula terá uma marca parceira. Os briefings dos novos projetos para este ano letivo serão lançados no início do mês de novembro.

"Esta é uma forma de aproximar o mercado à academia e será uma mais-valia para todas as partes envolvidas, mas sobretudo para os estudantes que terão assim um contacto com o mercado de trabalho desde o inicio dos seus estudos", lê-se no comunicado enviado à redações.

Durante o ano letivo de 2021/2022, implementou 31 projetos em parceria com 50 marcas, desses 21 foram em sala de aulas e 9 extracurriculares, com o apoio da Fábrica.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Dos 31 projetos a faculdade destaca o Desafio Criativo IADE"23 em parceria com a Vista Alegre que envolveu 10 equipas multidisciplinares compostas por 5 alunos de diferentes cursos e com o apoio de um professor mentor. Numa semana os alunos puderam criar um conto original e interpretá-lo graficamente em peças da Vista Alegre.

Outro exemplo que a faculdade destaca é o Games For Good, a 1ª game jam de responsabilidade social realizada em Portugal, promovida pelo IADE desde 2017. Este é um evento de desenvolvimento de jogos, que tem como objetivo apoiar instituições e organizações sem fins lucrativos a encontrar as melhores soluções para as suas necessidades reais recorrendo à tecnologia.

Os projetos especiais do IADE implementados em parceria com o mercado e sociedade civil pretendem proporcionar aos estudantes o trabalho em equipa em contexto multidisciplinar, "que os obriga sair da sua zona de conforto, o contacto com briefings reais lançados pelas empresas parceiras que lhes dão experiência e competências importantes para o seu futuro no mercado de trabalho".