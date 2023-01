O empresário do ano na restauração é conhecido hoje, com a atribuição do Prémio Especial NX Hotelaria Empresário de Restauração do Ano 2022.

O prémio foi instituído pela primeira no ano passado, no âmbito dos Prémios do Mesa Marcada e selecionou um restrito grupo de potenciais vencedores que conta com os seguintes nomeados: ,Paulo Rodrigues, sócio gerente do Rei dos Leitões, na Mealhada; José Avillez, Grupo José Avillez; Paula Amorim/Miguel Guedes de Sousa, do Amorim Luxury Group, criadores dos espaços Jncquoi; Pedro Cardoso, do Solar dos Presuntos (Lisboa); Ricardo Rodrigues e Ricardo Ribeiro, Grupo do Avesso (Esquina do Avesso, Fava Tonka, etc); e Rui Sanches, Plateform (Alma, Rocco, Sala de Corte, Brilhante, Pica Pau, etc).

"Na figura do empresário de restauração que vai ser distinguido cabem vários modelos e profissionais com diversos perfis: o gestor que controla a partir dos bastidores; o anfitrião que não dispensa o contacto diário com os clientes, o chefe empreendedor que assume esse papel com o mesmo empenho com que assume a cozinha, etc.", segundo explica o Mesa Marcada.

O sucessor de Vasco Coelho Santos (Grupo Euskalduna), vencedor da edição anterior, em como os dos restantes prémios especiais, ou a lista dos 10 Restaurantes e 10 Chefes Preferidos do Mesa Marcada, serão conhecidos hoje (18.30) numa cerimónia que se realizará na Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa.