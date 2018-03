Pub

O sobreiro foi plantado há 234 anos em Águas de Moura, no Alentejo

Um sobreiro associados português é a árvore europeia do ano. O sobreiro plantado há 234 anos em Águas de Moura, no Alentejo, foi distinguido numa iniciativa da Environmental Partnership Association (EPA).

O Assobiador (quercus suber) está classificado como "Árvore de Interesse Público" desde 1988 e e inscrito no Livro de Recordes do Guinness como "o maior sobreiro do mundo". Nomeado pela UNAC - União da Floresta Mediterrânica, foi hoje anunciado em Bruxelas como o vencedor.

Em segundo lugar, com cerca de 22 mil votos, ficou um ulmeiro espanhol, e em terceiro um carvalho com o nome "O Velho das Florestas de Belgorod", na Rússia.