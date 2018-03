Pub

Um bebé de 12 meses é um dos casos suspeitos

Subiu para 42 o número de casos de sarampo confirmados, na sequência do surto detetado no Hospital de Santo António no Porto, adiantou esta manhã o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo. Um dos casos é em Coimbra. Por outro lado, não se confirmam casos em Braga.

Dos 42 casos confirmados de sarampo, todos dizem respeito a adultos, acrescentou Fernando Araújo, numa conferência de imprensa realizada no Porto para fazer o ponto de situação sobre o surto de sarampo verificado na região Norte.

O secretário de Estado indicou ainda que a maioria dos casos diz respeito "a adultos jovens", com idades entre os 20 e os 40 anos, a maior parte "profissionais de saúde", sendo que "mais de dois terços estavam vacinados".

Há 117 casos suspeitos e 39 a aguardar confirmação dos resultados, incluindo um bebé de 12 meses.

