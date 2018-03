Pub

O pedido de esclarecimentos foi assinado pelos deputados Adão Silva, Ricardo Baptista Leite e Luís Vales

O PSD pediu hoje esclarecimentos ao Governo sobre as medidas de contingência que estão a ser tomadas sobre o surto de sarampo, dados sobre a vacinação e se pondera adotar "novas medidas" para combater a doença.

"Desde o passado dia 9 de março, ocorreram já mais de cinco dezenas de casos de sarampo em Portugal, um dos quais numa criança, sendo de admitir que esse número possa ainda aumentar", referem os sociais-democratas, numa pergunta que deu hoje entrada na Assembleia da República.

Salientando que se trata do "terceiro surto de sarampo" em Portugal, apenas no espaço de um ano, os sociais-democratas consideram essencial "obter do atual Governo um esclarecimento cabal sobre as medidas que estão a ser tomadas para prevenir o alastramento desta doença e, bem assim, para controlar e eliminar o surto presentemente em curso".

"Que medidas de contingência estão as autoridades de saúde pública a tomar, designadamente em termos preventivos e de contenção deste novo surto de sarampo, em especial na região norte do país?", questiona o PSD.

Na pergunta, assinada pelos deputados Adão Silva, Ricardo Baptista Leite e Luís Vales, o PSD quer saber "quantos profissionais do Serviço Nacional de Saúde se encontram, na presente data, vacinados contra o sarampo e qual é a perspetiva de vacinação futura daqueles que ainda não o tenham sido".

"Que medidas tomou o Governo, nos últimos dois anos, no sentido de promover a vacinação contra o sarampo, em especial no caso de crianças e jovens, e qual a evolução da respetiva taxa de vacinação no mesmo período?", questionam ainda.

O PSD questiona ainda se o Governo pondera "aprovar novas medidas que contribuam ativamente para contrariar a ocorrência de casos de sarampo no nosso país".

O PSD aproveita a pergunta formulada ao ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, para se juntar ao apelo feito pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para que a população adira à vacinação contra o sarampo.

O último balanço Direção-Geral de Saúde (DGS) aponta para 53 casos de sarampo confirmados em Portugal, de um total de 145 situações suspeitas.

"Até às 19:00 do dia 19 de março de 2018 foram reportados 145 casos suspeitos de sarampo, a maioria dos quais com ligação ao Hospital de Santo António, no Porto", referia a informação divulgada na noite de segunda-feira pela DGS.

Dos 145 casos reportados, 53 foram confirmados laboratorialmente pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e 51 foram infirmados.

Dos 53 casos agora confirmados, todos adultos, um pertence à região Centro, embora com ligação ao surto que decorre na região Norte.

Há ainda um conjunto de 41 casos a aguardar resultado laboratorial.

De acordo com o comunicado, estão internados cinco doentes, com situação clínica estável.