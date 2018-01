Pub

O líder eleito do PSD reuniu-se hoje com o presidente do grupo parlamentar social-democrata, no Porto.

No encontro que manteve com o líder da bancada social-democrata, Rui Rio disse querer manter a "estabilidade e a capacidade de intervenção do grupo parlamentar" até ao congresso de 15, 16 e 17 de fevereiro. Só depois o presidente eleito do partido decidirá da liderança da bancada.

Apesar de não se comprometer com a solução futura para a liderança do grupo parlamentar, Rui Rio dá assim sinais de que quererá um novo ciclo pós-congresso, já com outro rosto a liderar os deputados sociais.-democratas.

"E também porque até lá o líder do partido é, por direito próprio, Pedro Passos Coelho, Rui Rio entende que a atual direção da bancada se deve manter na plenitude das suas funções até ao próximo Congresso Nacional, remetendo-se apenas para essa altura a necessária análise política da questão" - afirma Rio em comunicado enviado às redações.

No mesmo documento, refere que o presidente do grupo parlamentar "mostrou-se concordante" com os objetivos do novo líder social-democrata, que quer "evitar qualquer foco de agitação, decorrente do período de transição de liderança".