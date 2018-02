Aplicação permitirá acabar com o uso de papel na fase de inquérito

Aplicação informática custou 574 mil euros

A Procuradoria-Geral da República comprou uma aplicação informática que permitirá controlar quem tem acesso aos processos judiciais e, assim, travar as fugas de informação e as violações do segredo de justiça, avança hoje o Expresso. Segundo o semanário, o SIC-MP custou 574 mil euros.

Este software permite saber quem teve acesso aos processos e, em caso de suspeitas de violação do segredo de justiça, limitar o universo de potenciais autores deste crime.

A aplicação só deverá entrar em funcionamento até ao final de 2020, estando neste momento funcionários da PDM&FC - que a vendeu por ajuste direto - e uma equipa de magistrados especializados em informática a trabalhar para operacionalizar o sistema.

Este software, que vai substituir o Citius, permitira pôr um fim ao papel na fase de inquérito e fazer tudo através da Internet.