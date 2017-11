O chefe do Estado-Maior do Exército, general Rovisco Duarte (à direita na foto), recorreu à PGR no início do verão

Major-general Tiago Vasconcelos, colocado no Estado-Maior General das Forças Armadas, deveria ter passado à reserva no início do ano.

O Exército recebeu parecer negativo da PGR sobre a possibilidade promover o major-general Tiago Vasconcelos a tenente-general (três estrelas), soube o DN.

A promoção de Tiago Vasconcelos, atual Adjunto para o Planeamento e Coordenação do Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA), estava pendente desde o início do ano.

Fonte oficial do Exército limitou-se a dizer que não comentava o caso. Mas três fontes diferentes confirmaram a posição da PGR ao DN.

O parecer negativo da PGR foi homologado quinta-feira pelo ministro da Defesa e enviado para o chefe do Exército "para os devidos efeitos". Azeredo Lopes remeteu-o ainda ao chefe do EMGFA, a fim de ser dado conhecimento a Tiago Vasconcelos, disse fonte oficial ao DN.

O pedido de parecer enviado à PGR pelo chefe do Estado-Maior do Exército, general Rovisco Duarte, foi feito no início de junho devido às questões de legalidade em torno da promoção de um major-general cuja passagem à reserva estava sustada há quase um ano e seria estatutariamente obrigatória após a demissão do oficial que lhe permitia continuar em funções.

Este parecer acaba por clarificar também o processo de promoções do Exército a tenente-general e que se arrasta há meses: há agora três vagas de tenente-general no ramo e a que até agora estava ocupada por Tiago Vasconcelos no EMGFA.

O DN sabe ainda que, pelo menos informalmente, reuniu-se esta tarde o Conselho Superior do Exército.

A polémica em torno de Tiago Vasconcelos começou no início do ano, com o fim da sua comissão no quartel-general da NATO em Valência (Espanha) e respetivo regresso a Portugal.

A intenção do Exército em o promover a três estrelas - e colocá-lo num cargo do EMGFA então ocupado por um tenente-general da Força Aérea, como o DN noticiou a 16 de janeiro - significava a ultrapassagem do também major-general Rui Moura (colocado na GNR).

Perante essa situação, Rui Moura demitiu-se e passou à reserva. Como tal, segundo as regras vigentes, isso implicava a passagem automática à reserva de Tiago Vasconcelos - que só não ocorrera meses antes precisamente por Rui Moura ser mais antigo e estar no ativo.

A inesperada decisão de Rui Moura acabou por obrigar o EMGFA a antecipar retroativamente (e por duas vezes) a data de saída do tenente-general da Força Aérea que Tiago Vasconcelos iria substituir.

Várias fontes qualificaram este processo como uma falsificação de documentos, com o objetivo de criar administrativamente a vaga para Tiago Vasconcelos num dia em que Rui Moura ainda estava em funções na GNR.

