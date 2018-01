Pub

Familiar pediu às autoridades para arrombarem porta de casa do homem de 44 anos

Um homem foi encontrado morto em casa, na última segunda-feira, ao final da tarde, e o caso está a ser já investigado pela Polícia Judiciária, havendo fortes indícios do mesmo ter sido esfaqueado, na zona de Agualva-Cacém, em Sintra.

Terá sido mesmo um familiar que pediu às forças de autoridade para arrombarem a porta de casa do indivíduo de 44 anos, de acordo com o que revelou ao DN uma fonte da PSP, isto por não saber notícias do homem "há algum tempo".

Quando arrombaram a porta de casa, as forças de autoridade depararam-se então com o corpo do homem, já sem vida, e com quatro facadas na zona do tórax.